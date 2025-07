Свалиха пътник от борда на самолет в Шотландия: Крещял "Аллах Акбар" и "Смърт за Тръмп" (ВИДЕО)

Пътник на самолет на EasyJet беше арестуван в неделя при кацане в Глазгоу, Шотландия. Инцидентът се разследва от агенти на антитерористичната полиция, съобщиха шотландските правоохранителни органи, предаде AFP, цитирана от телевизионния канал Pro Tv. Съвпадение или не, инцидентът се случва, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп е в Шотландия.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват мъж, стоящ в задната част на самолета, който многократно крещи "Аллах Акбар", преди да бъде повален на земята от друг човек, вероятно цивилен служител по безопасността на полета.

"Уведомени сме за съществуването на видеоклипове, разпространяващи се онлайн, които в момента се разглеждат от служители на антитероризма", заявиха от шотландската полиция пред X, добавяйки, че арестуваният мъж е на 41 години.

На изображенията, публикувани в различни платформи, мъжът казва на пътниците, че има бомба и крещи с пълно гърло: "Смърт за Америка, смърт за Тръмп".

