Световни музиканти идват за Банско джаз фест през август

20 концерта на централния площад с вход свободен

New York Voices за първи път на българска сцена

Носителят на “Грами” Джон Бийсли в откриващата вечер

Общо 20 разнообразни концерти очакват публиката на голямата сцена на централния площад „Никола Вапцаров“ през 28-мото издание на Банско джаз фестивал. Емблематичното събитие, което превръща града в международна столица на джаза всяко лято този път ще е от 1 до 10 август. Концерти ще има на още две сцени - сцената за млади таланти в парка и сцена Jazz & World music. Дневната програма на фестивала включва джаз за децата, забавления в парка, джаз точки по ул. „Гоце Делчев“, джаз срещи на чаша вино и джемсешъни след полунощ на фестивалните вечери.

Джон Бийсли, Нилс Ландгрен и New York Voices идват за първи път в България специално за Банско джаз фестивал, съобщиха организаторите. Още в първата вечер на голямата сцена на фестивала публиката ще се докосне до музиката на джаз пианиста Джон Бийсли и неговото трио. Преди две години Бийсли печели „Грами“ за най-добър аранжимент за Scrapple from the Apple от Bird Lives, а година по-късно два негови албума са номинирани в различни категории. Джон Бийсли има общо 14 номинации за „Грами“, две от тях спечелени, както и две номинации за „Латино Грами“.

New York Voices са на сцена над три десетилетия.

От 2011 г. Джон Бийсли е музикален директор на Института „Хърби Хенкок“, като именно той е музикалният архитект на концертите и гала събитията на International Jazz Day. Като музикален директор е номиниран за „Еми“ за спектакъла Jazz at the White House през 2016 г. Работил е за American Idol и Tonight Show. Писал е музика за „Дисни“ и „Парамаунт“, за продукции като Fame и „Стар трек“. Музика на Джон Бийсли може да се чуе и във филми като „007 Координати: Скайфол“ и „Изкуплението Шоушенк“. Композира симфоничен джаз по поръчка на Филхармонията на Лос Анджелис. От 2024 г. е председател на Международната асоциация на джаз композиторите и автори на аранжименти.

Джон Бийсли има 14 номинации за “Грами”, две от тях спечелени.

За пръв път в България за Банско джаз фестивал пристига и Нилс Ладгрен. Легендарният шведски тромбонист е виртуоз не само в света на джаза, но и в света на фънка, а в музиката му има елементи от рок, соул и хип-хоп. Той също е сред специално поканените да свирят в основната гала програма на Световния ден на джаза през 2025 г.

На 6 август публиката на Банско джаз фест и любителите на джаза в България ще чуят за пръв път на родна сцена New York Voices. NY Voices са част от вокалната джаз традиция, редом с формации като Таке 6 и „Манхатън Трансфер“. Историята им започва в средата на 80-те в колежа Итака, Ню Йорк. Там се срещат Питър Елдридж, Дармън Мийдър, Ким Назарян и Каприс Фокс. Първо са част от вокалния ансамбъл на колежа, създаден за участия в джаз фестивали в Европа, а впоследствие се отделят в по-малка формация, местят се в сърцето на Ню Йорк, добавят гласа на Сара Кригер и решават да се нарекат New York Voices. Входът за концертите на Банско джаз фестивал е свободен, само седящите места пред сцената са с билети, посочват организаторите от Община Банско и асоциация „Фестивалите в България“.