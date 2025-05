Северна Корея изпробва пълен спектър от оръжия от нов тежковъоръжен разрушител (СНИМКИ+ВИДЕО)

На 28 и 29 април военноморските сили на Корейската народна армия изпробваха множество ракети от новоспуснатия на вода военен кораб „Чой Хьон“ , отбелязвайки първото оперативно използване на кораба и потвърждавайки много от неговите възможности, пише военното издание Military Watch.

С приблизителна водоизместимост от 5000 тона и дължина от 142 метра, „ Чой Хьон“ се счита за фрегата според повечето международни стандарти, но в Северна Корея е определян като разрушител.

Според държавната Корейска централна информационна агенция, изпитанията включват изстрелвания на свръхзвукови крилати ракети, крилати ракети с ядрено оръжие, ракети земя-въздух и електромагнитни заглушителни снаряди, като е стреляло и със 127-милиметровото оръдие на кораба.

Всичките 74 вертикални пускови установки на кораба използват технология за студен старт с функции за странично изхвърляне за използване в извънредни ситуации. Основната способност на военния кораб за наземна атака се осигурява от балистични ракети „Хвасон-11“, крилати ракети „Хвасал-2“ и все още непотвърден друг клас крилати ракети. Според съобщенията, за противокорабни крилати ракети „Кумсонг-3“ се разчита за борба с корабите, въпреки че непотвърдени данни сочат, че се очаква да бъде въведена в експлоатация и свръхзвукова противокорабна крилата ракета. „ Чой Хьон“ носи също така две двойни торпедни тръби, интегрирани в надстройката, и носова сонарна система.

„Чой Хьон“ е най-големият и най-тежко въоръженият надводен боен кораб, използван някога от ВМС на Корейската народна армия, които преди това не са обръщали особено внимание на възможностите си за надводна война след края на Студената война. Очаква се корабът да бъде първият от поне два от своя клас и ще позволи на Северна Корея да проектира мощ далеч в Тихия океан и потенциално да заплашва цели на САЩ и съюзниците им с ракетни удари от нови посоки в случай на война.

Пускането на кораба на вода съвпада с нарастващите спекулации, че страната ще закупи и изтребители с голям обсег от Русия, вероятно Су-27 или Су-57 от пето поколение , които са способни да действат на разстояние до 2000 километра от авиобази. Това съвпада и с текущата работа в страната по производството на ядрена подводница , която се очаква допълнително да революционизира възможностите за проектиране на морска мощ и стратегическото възпиране на страната.

Жизнеспособността на „ Чой Хьон“ е улеснена до голяма степен от значителния напредък в севернокорейските ракетни и сензорни технологии, като от края на 2010-те години насам са реализирани трансформативни подобрения в способностите на балистичните ракети, крилатите ракети и ракетите земя-въздух на страната.