Северна Корея напредва: Ким Чен Ун се хвали с дронове камикадзе, управлявани от изкуствен интелект

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наблюдавал изпитанието на дронове камикадзе с технология за изкуствен интелект (ИИ) и е заявил, че безпилотният контрол и възможностите на ИИ трябва да бъдат основните приоритети в развитието на съвременните оръжия, съобщават държавните медии, цитирани от Reuters.

Ким Чен Ун инспектира нови модернизирани разузнавателни безпилотни летателни апарати, които са способни да откриват различни тактически цели и вражески действия на сушата и в морето, съобщи държавната информационна агенция.

North Korea tests drones, AI under Kim Jong Un's watch



DPRK leader oversaw UAV/AWACS drills, including suicide drones. He stressed the top priority of developing unmanned technology and AI for the military, KCNA reports.#KimJongUn #NorthKorea #Drone #DroneTest pic.twitter.com/z2LAIZF8Sv