Северна Корея обявява мащабно производство на Tianma 2 от следващо поколение: Открита е огромна фабрика за танкове (ВИДЕО)

Севернокорейските държавни медии разкриха мащабна нова фабрика, произвеждаща следващо поколение основни бойни танкове Tianma 2, както и верижни машини, въоръжени с 600-милиметрова ракетна артилерия за системата KN-25, съобщава Military Watch.

Съоръжението беше показано по време на посещение от председателя на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун, който подчерта, че замяната на бронираните машини на Корейската народна армия от миналия век с най-новите модели се е превърнала в основна задача за изграждане на въоръжените сили.

New images from the Kusong Tank Plant showcasing 7 of the new Chonma 2 tanks. Of note is the sheer length of those gun barrels. @AFVRec_ I am taking this as an indicator of their broader production. pic.twitter.com/1C4n8fSEWE