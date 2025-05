Нови сателитни снимки показват, че Северна Корея строи още един разрушител за военноморските си сили, съобщава Newsweek.

Северна Корея се стреми да модернизира въоръжените си сили, включително военноморския си флот - скромен флот, съставен предимно от остарели бойни кораби и по-малки бързоходни кораби.

Режимът също така продължава да развива програмите си за ядрени оръжия и балистични ракети. САЩ и техните южнокорейски и японски съюзници отговориха, като засилиха съвместните учения, симулиращи севернокорейска атака - дейности, които Пхенян осъжда като „провокации“.

Последните сателитни снимки, публикувани в понеделник от програмата „Отвъд паралела“ на катедрата „Корея“ на Центъра за стратегически и международни изследвания, показват, че строителството на втория разрушител от клас „Чо Хьон“ е в напреднала фаза.

The vessel under construction at Chongjin appears to feature vertical launch missile systems likely capable of anti-air, anti-ship, anti-submarine, anti-ballistic, land attack cruise, and tactical ballistic missile operations. pic.twitter.com/VtWiBNMrfD