Сенатор Линдзи Греъм: Ако Русия откаже прекратяване на огъня, трябва да ги санкционираме адски

Съединените щати ще наложат нови санкции на Русия и нейните търговски партньори, ако президентът Владимир Путин отхвърли прекратяването на огъня, за което администрацията на Доналд Тръмп се съгласи с Украйна. Това съобщи сенаторът републиканец от Южна Каролина Линдзи Греъм.

„Много съм насърчен да науча, че Украйна е приела предложението на САЩ за 30-дневно прекратяване на огъня. Надявам се Русия да последва техния пример. Ако Русия откаже, трябва да ги санкционираме адски“, пише Греъм в "X".

Според сенатора новите мерки ще засегнат не само Русия, но също така ще включват санкции и мита за страни, които купуват руски стоки, включително петрол, газ и уран.

„Крайно време е Русия да почувства смазващата икономическа болка от бруталната си инвазия в Украйна“, добави Греъм.

