Скандал на авиошоуто в Париж: "Черни стени" цензурираха щандовете на израелските производители на оръжие (СНИМКИ и ВИДЕО)

Френското правителство нареди блокирането на достъпа до щандовете на пет израелски производители на оръжие, които излагаха "нападателни оръжия" на Парижкото авиошоу през 2025 г., което започна в понеделник. За това съобщава Le Figaro, цитиран от румънския телевизионен канал Pro Tv.

Щандовете на Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael, Uvision, Elbit Systems и Aeronautics бяха заобиколени от високи черни брезенти, които ефективно блокираха всякаква видимост, според специалния кореспондент на Le Figaro на място.

Щандовете в зала 3 на Парижкото авиошоу бяха барикадирани през нощта, без никой да знае нищо. На мястото на инцидента двама жандармеристи са охранявали един от щандовете.

В социалната мрежа Х, има качени много снимки и видеа от забранения достъп и изобщо видимост към израелската продукция.

🚨 Breaking: Last night by order of @EmmanuelMacron, organizers of the French arms exhibition Paris Air Show blocked the Israeli defense industry booths using a black wall



As Israel is fighting against the evil Islamic Republic, France 🇫🇷 is actively siding by the terrorists.

Шломо Тоаф, вицепрезидент на израелската отбранителна фирма Rafael, не скри разочарованието си: "Това се случи посред нощ, без да можем да направим каквото и да било или да бъдем предупредени. И, както виждате, не беше направено прибързано", подчерта той, посочвайки масивните дървени решетки, покрити с черно фолио, които бяха издигнати пред щанда му. Той се обяви за "възмутен" и осъди "удивителното решение на френското правителство в момент, когато Израел се бори да спаси заложниците си и да се противопостави на ядрената мощ на Иран".

"Тези компании са демонстрирали офанзивни оръжия, като тези, които вероятно ще бъдат използвани в Газа, нарушавайки рамката, договорена с израелските власти", съобщи френски източник, близък до правителството.

Paris Air Show, and my dear President Macron:



The Israeli pavilion at the PAris Air Show was suddenly blocked by the organizers this morning.



The pavilion, representing 9 Israeli companies, including Rafael, Elbit and Israel Aerospace Industries, was supposed to open this…

Самото френско правителство е разпоредило затварянето на щандовете на петте израелски производители на оръжие, които са излагали "нападателни оръжия", научи АФП в понеделник от няколко източници.

В прессъобщение израелското правителство осъди "скандално и безпрецедентно решение", което води до "сегрегация" на израелските изложители.

The Paris Air Show just walled off Israeli companies, literally hiding them from view!! Outrageous, but France is far gone. The French continue to cave into pro-Hamas pressure while silencing the world's top defense innovators. Total disgrace. #ParisAirShow #Israel

Парижкото авиошоу отвори врати в понеделник сутринта за четири дни, запазени изключително за професионалисти. Широката публика ще присъства от петък до неделя. Там са не по-малко от 2400 фирми от 48 държави и се очакват 300 000 посетители.