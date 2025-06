Израел унищожи една трета от иранските установки за балистични ракети, твърди IDF

Израел унищожи една трета от иранските установки за балистични ракети, съобщават Израелските отбранителни сили (IDF).

Главният говорител на Израелските отбранителни сили, бригаден генерал Ефи Дефрин, обяви в понеделник, че военновъздушните сили са унищожили една трета от иранските установки за балистични ракети, общо 120. Всяка пускова установка би могла да изстреля десетки ракети по време на настоящата война.

"Ислямската република успя да изстреля само около половината от ракетите, които възнамеряваше да изстреля през нощта", каза Дефрин.

Това означава, че до края на войната способността на Иран да изстрелва повече ракети наведнъж ще бъде намалена с поне една трета, ако не и с повече, като се има предвид, че по време на нощната атака огневата способност на Техеран беше намалена с около половината, пише The Jerusalem Post.

Вчера Дефрин заяви, че военновъздушните сили са унищожили и 20 балистични ракети, които са били на път да бъдат изстреляни. Това означава, че като се има предвид, че Иран е изстрелял 40 балистични ракети, той би изстрелял поне 60, без да се навлиза в това колко ракети е загубил способността си да изстрелва, предвид загубите му в областта на ракетните установки.

Също така, Дефрин добави, че военновъздушните сили са изстреляли 50 самолета, които са поразили около 100 цели през последния ден.

What did the IAF accomplish in Iran last night?



❌20+ surface-to-surface missiles were dismantled minutes before they were to be launched toward Israel’s home front.



🎯Approx. 100 military targets were struck in Isfahan, central Iran.



✈️Around 50 fighter jets and aircraft… pic.twitter.com/8FLXjp6qI0