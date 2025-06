Израел потвърди ликвидирането на шефа на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция

Четирима ирански служители на разузнаването, включително началникът на разузнавателната организация на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, бяха убити при удар на израелските военновъздушни сили в Техеран вчера, потвърди израелската армия.

Израелските отбранителни сили съобщават, че ударът, извършен от изтребители, е поразил сграда в иранската столица, където са били събрани няколко служители на иранското разузнаване. При удара са убити началникът на разузнаването на ИРГК, бригаден генерал Мохамад Каземи, неговият заместник Хасан Мохакик, както и началникът на разузнаването на силите "Кудс" на ИРГК и неговият заместник, съобщават военните.

⭕️ The IDF precisely struck command centers belonging to the Quds Force of the IRGC and the Iranian military.



In these command centers, Quds operatives advanced terrorist attacks against the State of Israel using the proxies of the Iranian Regime in the Middle East.