Иранските сили за сигурност нахлуха в работилница за дронове, управлявана от израелски агенти (ВИДЕО)

Иранските сили за сигурност нахлуха в цех за производство на дронове, управляван от израелски агенти, в град Рей в провинция Техеран, съобщиха държавните медии рано в понеделник, цитирани от Anadolu Agency.

Iranian security forces raided a drone production facility in the city of Rey, Tehran, Iran, operated by Israeli agents, uncovering explosives and numerous drone parts https://t.co/YfF6rRre8u pic.twitter.com/mK7wl0pxUq