"Мосад" създал тайна база за дронове в Иран (ВИДЕО)

Израелски медии съобщават, че Иран е бил атакуван снощи от неочаквана посока – от самия Иран. Според информация на Times of Israel, агенти на разузнавателната служба "Мосад" предварително е изградил тайна база с дронове-камикадзе, както и ракети с прецизно насочване и системи за потискане на иранската противовъздушна отбрана, в централната част на страната.

Според източникът, базата на "Мосад е близо до Техеран. Дроновете са били активирани през нощта, във връзка със старта на израелската военна операция "Надигащ се лъв", като са нанесли удари по ракетни установки земя-земя, насочени към Израел.

Освен това, в рамките на подготовката на израелското разузнаване, превозни средства, носители на оръжейни системи, са били внасяни контрабандно в Иран. Миналата нощ те са задействани и са унищожили цели от противовъздушната отбрана на Иран, давайки на израелските самолети въздушно превъзходство и свобода на действие.

Друг елемент от операцията е включвал командоси на "Мосад", които са разположили ракети с прецизно насочване близо до противовъздушни батареи в централен Иран, което допълнително е осакатило въздушната отбрана на Техеран.

"Операциите са разчитали на „новаторско мислене, смело планиране и хирургическо прилагане на съвременни технологии, специални сили и агенти, действащи в сърцето на Иран, като същевременно напълно се изплъзват от погледа на местното разузнаване“, коментира изданието.

Според съобщенията, ирански дронове са поразили ракетни установки клас „земя-земя“ в района на Асфакабад близо до Техеран. За деактивиране на иранската противовъздушна отбрана са били използвани средства за електронна борба, маскирани като обикновени превозни средства.

Атаката съвпадна с елиминирането на няколко високопоставени представители на иранския елит в домовете им.

