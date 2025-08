Скрита съветска ядрена база в сърцето на Литва – тайни, пазени с цената на живота (СНИМКИ)

Скрита дълбоко в гора от борови и брезови дървета, бившата ракетна база Плокщине в Литва се е превърнала от зона с максимална сигурност в една от най-популярните туристически атракции в страната, пише CNN.

През 2024 г. над 35 000 туристи са изследвали подземния лабиринт, в който някога са се помещавали ядрени бойни глави, готови да ударят Западна Европа.

Welcome to a secret missiles base of the former #USSR. Located in the Zemaitija National Park, at #Plokstine (#Lithuania), it deployed four nuclear medium-range ballistic #missiles SS-4. The power to destroy the cities of Western Europe. #ColdWar pic.twitter.com/0fIBD66jjG