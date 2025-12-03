Сменят реда за покупка на валута от обменно бюро

Няма нужда да носим пари в брой, достатъчна ще бъде банкова карта

Въвеждат изискване за двойно обозначаване на валутните курсове - в евро и левове

Автоматите трябва да дават касова бележка

Правилата за работа на обменните бюра напълно ще бъдат променени с влизането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. Ако искате да пътувате до Дубай, САЩ, Сърбия или до друга държава извън еврозоната и ви е необходима чуждестранна валута, няма да бъде необходимо да носите пари в брой в обменното бюро. Достатъчно ще бъде да имате банкова карта, за да купите чуждестранна валута. Това гласят промени в Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, които са подготвени от Министерство на финансите и са пуснати за обществено обсъждане. Планирано е те да влязат в сила от 1 януари, когато вече официалната валута на страната ни ще бъде еврото.

В момента обменните бюра работят само с пари в брой, не могат да извършват обмяна на валута по безкасов начин. Така, ако човек иска да купи долари или швейцарски франкове, първо трябва да отиде до банкомат, да изтегли пари в брой и след това да купи съответната валута в обменно бюро. С подготвените промени на това ще бъде сложен край. На обменните бюра ще бъде дадена още една възможност - продажба на чуждестранна валута, при която стойността в евро се заплаща от клиента с банкова карта чрез ПОС терминално устройство.

Промяната ще спести доста време на хората, които искат да купят чуждестранна валута, защото няма да се налага да ходят първо до банкомат, за да теглят пари в брой. Освен това ще бъдат спестени и такси на потребителите, защото тегленето на пари в брой от банкомат струва пари. Често лимитът за теглене на пари в брой от банковата карта е по-малък, отколкото е лимитът за плащане на ПОС терминал. Затова при обмяна на по-голяма сума сега на човек може да му се наложи няколко пъти да тегли пари от банкомат. С промяната ще бъде достатъчно да доближи банковата си карта до ПОС терминала на обменното бюро, за да купи валута.

Друга съществена промяна е въвеждане на изискване за двойно обозначаване на валутните курсове - в евро и левове, както е при цените в магазините. До 8 август 2026 г. включително, на таблото обменният курс за съответната чуждестранна валута се посочва и в лева, като стойността в лева се поставя под стойността в евро, гласят промени в наредбата. Датата 8 август 2026 г. не е избрана случайно, дотогава в магазините трябва да обявяват цените на етикетите и в левове, и в евро.

С подготвените промени в наредбата ще дадат и по-голяма свобода на работа на обменните бюра. В момента има изискване в края на всеки работен ден обменните бюра да задържат в касата на всеки отделен обект левове и чуждестранна валута в наличност на обща стойност до 20 хил. лв. С промените този лимит ще бъде увеличен на 20 хил. евро.

Допълнителни изисквания ще бъдат въведени към автоматите на самообслужване за обмяна на валута. Автоматите ще трябва да бъдат с вградени фискални устройства. А при обмяна на валута автоматът ще трябва да дава касова бележка на клиента, гласят промените в наредбата.