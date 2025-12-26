Нови отсечки за измерване на средна скорост

През следващата година

Нови отсечки, на които ще се измерва средна скорост, ще бъдат добавени през 2026 г. по пътищата на страната. Това обяви вчера директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов. Системата ще започне да засича и шофьори, които карат опасно. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между колите и дали тировете се движат в правилната лента.

„В момента виждаме, че има необходимост тези отсечки да бъдат умножени в Северозападна България и в Лудогорието. Съвместно с колегите от МВР и под тяхното методическо ръководство, определяме кои да бъдат следващите отсечки. Планираме да разширим и контролните точки за претегляне в движение”, обясни Асенов пред Нова тв.

В момента има 29 отсечки в страната, на които се измерва средната скорост. Камерите са сертифицирани да снимат и в двете посоки на движение. Основните участъци са по магистралите и пътищата от Първи и Втори клас.

След въвеждането на засичането на средната скорост през юли са отчетени няколко рекорда. Най-високата засечена средна скорост е 248 км/ч, а най-високата моментна - 272 км/ч.

Средна скорост у нас се засича от 7 септември т. г. От КАТ досега не са съобщавали колко електронни фиша има издадени за превишена средна скорост.