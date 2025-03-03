Спорт по телевизията

Автор: Труд
12.30 „Арда“ - ЦСКА 1948 Диема спорт
12.30 Биатлон, световно първенство, юноши под 18 г. БНТ 3
13.00 Ски алпинизъм: Световен шампионат в Моргинс, щафета Евроспорт 1
15.00 „Славия“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
16.30 Биатлон, световно първенство, младежи под 21 г. БНТ 3
17.30 „Лудогорец“ - „Септември“ Диема спорт
18.00 „Естегал“ - „Ал Насър“ Нова спорт
20.00 „Ал Уасъл“ - „Ал Сад“ Нова спорт
21.30 „Нотингам“ - „Ипсуич“ Диема спорт 2
21.30 „Мирандес“ - „Тенерифе“ МАХ Спорт 2
21.45 „Ювентус“ - „Верона“ МАХ Спорт 3
22.00 „Виляреал“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
22.15 „Спортинг“ - „Ещорил“ Ринг
02.00 НХЛ, „Флорида“ - „Тампа Бей“ МАХ Спорт 2
03.00 НБА, „Оклахома“ - „Хюстън“ Диема спорт 3