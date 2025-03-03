Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.30 „Арда“ - ЦСКА 1948 Диема спорт

12.30 Биатлон, световно първенство, юноши под 18 г. БНТ 3

13.00 Ски алпинизъм: Световен шампионат в Моргинс, щафета Евроспорт 1

15.00 „Славия“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт

16.30 Биатлон, световно първенство, младежи под 21 г. БНТ 3

17.30 „Лудогорец“ - „Септември“ Диема спорт

18.00 „Естегал“ - „Ал Насър“ Нова спорт

20.00 „Ал Уасъл“ - „Ал Сад“ Нова спорт

21.30 „Нотингам“ - „Ипсуич“ Диема спорт 2

21.30 „Мирандес“ - „Тенерифе“ МАХ Спорт 2

21.45 „Ювентус“ - „Верона“ МАХ Спорт 3

22.00 „Виляреал“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4

22.15 „Спортинг“ - „Ещорил“ Ринг

02.00 НХЛ, „Флорида“ - „Тампа Бей“ МАХ Спорт 2

03.00 НБА, „Оклахома“ - „Хюстън“ Диема спорт 3

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