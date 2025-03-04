Спорт по телевизията

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
12.30 Биатлон, световно първенство, девойки под 18 г. БНТ 3
13.45 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, 10 км, мъже Евроспорт 1
14.00 „Шанхай Порт“ - „Йокохама“ Нова спорт
14.30 Колоездене: Гран При на Самин Евроспорт 2
16.00 „Бурирам“ - „Джохор“ Нова спорт
16.00 Биатлон, световно първенство, юноши под 18 г. БНТ 3
16.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, 10 км, жени Евроспорт 1
17.00 „Астън Вила“ - „Барселона“ (младежи) МАХ Спорт 2
18.00 „Трактор“ - „Ал Тавун“ Диема спорт 3
18.00 „Пахтакор“ - „Ал Хилал“ Нова спорт
19.00 Баскетбол, „Улес“ - „Клуж-Напока“ МАХ Спорт 1
19.45 „Брюж“ - „Астън Вила“ МАХ Спорт 3
20.00 „Ал Раян“ - „Ал Ахли“ Нова спорт
22.00 „Реал“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 3
22.00 „Борусия“ (Д) - „Лил“ МАХ Спорт 2
22.00 ПСВ „Айндховен“ - „Арсенал“ МАХ Спорт 4
22.00 „Уикъмб“ - „Бъртън“ Диема спорт 2