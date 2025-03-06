Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
07.00 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 1
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
11.45 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, мъже Евроспорт 1
12.00 „Джонбук“ - „Сидни“ Нова спорт
13.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, щафета 4х7,5 км, мъже Евроспорт 1
13.30 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 2
15.00 Ски алпинизъм: Световен шампионат в Моргинс, спринт Евроспорт 1
16.00 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1
17.00 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, отборно, мъже Евроспорт 1
17.30 „Етър“ - „Пирин“ Диема спорт
19.15 Баскетбол, „Балкан“ - „Черно море“ МАХ Спорт 1
19.20 Биатлон: Световна купа в Нове Место, спринт, мъже Евроспорт 1
19.20 Лека атлетика, Европейско първенство в зала БНТ 3
19.45 „Реал Сосиедад“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3
19.45 „Алкмаар“ - „Тотнъм“ МАХ Спорт 4
19.45 „Копенхаген“ - „Челси“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Фенербахче“ - „Рейнджърс“ Ринг
21.00 Голф: PGA тур, Арнилд Палмър инвитейшънъл, първи ден Евроспорт 2
21.15 Баскетбол, „Панатинайкос“ - „Реал“ МАХ Спорт 2
21.15 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, голяма шанца, жени, квалификация Евроспорт 1
21.30 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
22.00 „Аякс“ - „Айнтрахт“ МАХ Спорт 3
22.00 „Бодо Глимт“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 4
22.00 „Рома“ - „Атлетик“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Виктория“ - „Лацио“ Ринг
02.00 НХЛ, „Филаделфия“ - „Уинипег“ МАХ Спорт 2
02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
02.30 НБА, „Бостън“ - „Филаделфия“ Диема спорт 2