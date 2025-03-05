Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, „Сиатъл“ - „Минесота“ МАХ Спорт 2

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1

10.30 Биатлон, световно първенство, девойки под 21 г. БНТ 3

11.45 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, отборен спринт, мъже и жени Евроспорт 1

11.55 „Санфрече“ - „Лайън Сити“ Диема спорт 3

12.00 „Висел“ - „Куанджу“ Нова спорт

13.40 Биатлон, световно първенство, младежи под 21 г. БНТ 3

14.00 „Шанхай Шеунхуа“ - „Кавазаки“ Нова спорт

15.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, отборен спринт, мъже и жени Евроспорт 1

15.15 Колоездене: Трофей на Лайгуеля, мъже Евроспорт 2

16.45 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, смесено отборно Евроспорт 1

18.00 „Шабаб Ал Ахли“ - „Ал Шарджа“ Нова спорт

18.30 Волейбол, „Вакъфбанк“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 1

18.30 Баскетбол, „Тюрк Телеком“ - „Будучност“ МАХ Спорт 3

19.15 Баскетбол, „Берое“ - „Академик“ МАХ Спорт 2

19.45 „Фейенорд“ - „Интер“ Ринг

20.30 Баскетбол, „Цедевита“ - „Бешикташ“ МАХ Спорт 4

21.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, „Париж“ - „Монако“ МАХ Спорт 3

22.00 ПСЖ - „Ливърпул“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Бенфика“ - „Барселона“ Ринг

02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4

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