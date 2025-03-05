Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, „Сиатъл“ - „Минесота“ МАХ Спорт 2
07.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
10.30 Биатлон, световно първенство, девойки под 21 г. БНТ 3
11.45 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, отборен спринт, мъже и жени Евроспорт 1
11.55 „Санфрече“ - „Лайън Сити“ Диема спорт 3
12.00 „Висел“ - „Куанджу“ Нова спорт
13.40 Биатлон, световно първенство, младежи под 21 г. БНТ 3
14.00 „Шанхай Шеунхуа“ - „Кавазаки“ Нова спорт
15.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, отборен спринт, мъже и жени Евроспорт 1
15.15 Колоездене: Трофей на Лайгуеля, мъже Евроспорт 2
16.45 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, смесено отборно Евроспорт 1
18.00 „Шабаб Ал Ахли“ - „Ал Шарджа“ Нова спорт
18.30 Волейбол, „Вакъфбанк“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 1
18.30 Баскетбол, „Тюрк Телеком“ - „Будучност“ МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол, „Берое“ - „Академик“ МАХ Спорт 2
19.45 „Фейенорд“ - „Интер“ Ринг
20.30 Баскетбол, „Цедевита“ - „Бешикташ“ МАХ Спорт 4
21.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, „Париж“ - „Монако“ МАХ Спорт 3
22.00 ПСЖ - „Ливърпул“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Бенфика“ - „Барселона“ Ринг
02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4