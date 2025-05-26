Спорт по телевизията

Автор: Труд
11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2
13.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
17.00 Уимбълдън - Уолсол Диема спорт 2
17.45 Лудогорец – Арда Диема спорт 3
17.45 Черно море – Левски Диема спорт
19.15 Баскетбол, Рилски спортист - Черно море МАХ Спорт 2
19.40 Минифутбол, Казахстан – САЩ БНТ 3
20.45 Берое – Спартак Диема спорт 3
20.45 Ботев (Пд) – ЦСКА Диема спорт
21.00 Минифутбол, Мексико – Черна гора БНТ 3
21.30 Елверсберг - Хайденхайм Диема спорт 2
21.30 Мач от първенството на С. Арабия МАХ Спорт 3
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.30 НБА, Минесота – Оклахома Диема спорт 3