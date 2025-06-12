Спорт по телевизията

12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Херцогенбош МАХ Спорт 3

15.30 Волейбол, Полша – Япония (мъже) МАХ Спорт 2

16.25 Колоездене: Критериум Дофине, пети етап, мъже Евроспорт 1

20.00 Силови спортове: Световен класически шампионат в Кемниц, жени до 69 кг и мъже до 93 кг, Евроспорт 2

22.00 Мирандес – Расинг МАХ Спорт 4

20.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, хиперпол квалификация Евроспорт 1

22.15 Баскетбол, плейоф в Испания Диема спорт 2

23.30 Волейбол, Бразилия – Куба (мъже) МАХ Спорт 1

23.30 Волейбол, Германия – Италия (мъже) МАХ Спорт 2

23.40 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, четвърта свободна тренировка Евроспорт 1

03.00 НХЛ, Флорида – Едмънтън МАХ Спорт 1

03.00 Волейбол, САЩ – Иран (мъже) МАХ Спорт 2