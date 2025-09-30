Спорт по телевизията

09.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
09.50 Колоездене: Обиколка на Лангкави, трети етап, мъже Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Токио, финал МАХ Спорт 3
13.00 Санфрече – Шанхай Порт Диема спорт 3
13.00 Сеул – Бурирам Нова спорт
15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, първи етап, мъже Евроспорт 1
15.15 Чънду – Гангуон Диема спорт 3
15.15 Джорор – Мачида Нова спорт
17.00 Челси – Бенфика (младежи) МАХ Спорт 2
17.30 Ботев (Пд) – Левски Диема спорт
19.00 Ал Сад – Ал Шарджа Диема спорт 3
19.00 Сепахан – Мохун Нова спорт
19.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Барселона МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол, Тюрк Телеком – Улм МАХ Спорт 2
19.45 Кайрат – Реал МАХ Спорт 3
19.45 Аталанта – Брюж МАХ Спорт 4
21.15 Ал Итихад – Шабаб Ал Ахли Нова спорт
21.30 Баскетбол, Баскония – Олимпиакос МАХ Спорт 1
22.00 Пафос – Байерн МАХ Спорт 2
22.00 Галатасарай – Ливърпул МАХ Спорт 3
22.00 Челси – Бенфика МАХ Спорт 4
22.00 Дарби Каунти – Чарлтън Диема спорт 2
03.00 НХЛ, Колорадо – Вегас МАХ Спорт 2