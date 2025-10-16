Спорт по телевизията

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

09.00 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

14.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 3

14.50 Колоездене: Обиколка на Холандия, втори етап, мъже Евроспорт 1

15.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Дубай – Барселона МАХ Спорт 2

20.45 Баскетбол, Фенербахче – Байерн МАХ Спорт 4

22.00 Хъдърсфийлд – Болтън Диема спорт 2

22.00 Баскетбол, Макаби (ТА) – Олимпиакос МАХ Спорт 2

02.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1

03.00 НХЛ, Далас – Ванкувър МАХ Спорт 2

