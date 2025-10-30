Спорт по телевизията

08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

12.00 Сеул – Ченгду Диема спорт 2

12.00 Санфренече – Гангвон Диема спорт 3

12.00 Мачида – Мелбърн Нова спорт

13.00 Ливърпул – Реал (младежи) МАХ Спорт 3

13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

14.00 Тенис, турнир в Атина МАХ Спорт 2

14.15 Бурирам – Шеанхай Порт Диема спорт 3

15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1

18.00 Ал Сад – Ал Ахли Диема спорт 3

18.00 Сепахан – Ахал Нова спорт

19.00 Волейбол, Осиек – Левски МАХ Спорт 2

19.45 Славия (Пр) – Арсенал МАХ Спорт 3

19.45 Наполи – Айнтрахт МАХ Спорт 4

20.15 Ал Инихад – Ал Шарджа Нова спорт

22.00 Атлетико – Юнион МАХ Спорт 1

22.00 Ювентус – Спортинг МАХ Спорт 2

22.00 Ливърпул – Реал МАХ Спорт 3

22.00 ПСЖ – Байерн МАХ Спорт 4

22.00 Ковънтри – Шефийлд Юнайтед Диема спорт 2

02.00 НХЛ, Монреал – Филаделфия МАХ Спорт 1

03.00 НБА, Атланта – Орландо Диема спорт 2

