Спорт по телевизията

06.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Лас Вегас Диема спорт 3

11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1

12.00 Арда – ЦСКА 1948 Диема спорт

12.25 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, спортни двойки Евроспорт 2

13.00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, жени Евроспорт 1

14.00 Падерборн – Хановер Диема спорт 3

14.10 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, мъже Евроспорт 2

14.30 Черно море – Локомотив (Сф) Диема спорт

14.30 Бърнли – Челси Диема спорт 2

14.30 Ковънтри – Уест Бромич Нова спорт

14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1

15.00 Алавес – Селта МАХ Спорт 4

15.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

16.00 Удинезе – Болоня МАХ Спорт 3

16.30 Байерн – Фрайбург Диема спорт 3

16.30 Борусия (Д) – Щутгарт Нова спорт

16.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.00 ЦСКА – Ботев (Пд) Диема спорт

17.00 Ливърпул – Нотингам Диема спорт 2

17.15 Барселона – Атлетик МАХ Спорт 4

17.25 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, жени Евроспорт 2

17.30 НАК – ПСВ Андховен Ринг

18.30 Волейбол, Левски – ЦПВК БНТ 3

19.00 Фиорентина – Ювентус МАХ Спорт 3

19.30 Осасуна – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

19.30 Нюкасъл – Манчестър Сити Диема спорт 2

19.30 Кьолн – Айнтрахт Диема спорт

19.45 Аякс – Екселсиор Ринг

20.00 UFC, Царукян срещу Хукър МАХ Спорт 1

20.00 НБА, Шарлът – ЛА Клипърс Диема спорт 3

20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, трети ден Евроспорт 2

21.00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия Евроспорт 1

21.45 Наполи – Аталанта МАХ Спорт 3

22.00 Виляреал – Майорка МАХ Спорт 4

22.00 Ланус – Атлетико Минейро МАХ Спорт 2

22.00 Сейнт Мирън – Селтик Ринг

22.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Бургос Диема спорт

22.05 ПСЖ – Льо Авър Диема спорт 2

23.00 Кейдж Уориърс, галавечер от Манчестър МАХ Спорт 1

02.00 НХЛ, Флорида – Едмънтън МАХ Спорт 2

02.00 ВКВ, бойно събитие от Флорида Диема спорт 2

02.15 Формула 1, академия, Гран при на Лас Вегас Диема спорт 3