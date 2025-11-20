Спорт по телевизията

09.00 Ийст Бенгалс – Ухан (жени) Нова спорт

11.00 Тенис, Купа Дейвис: Испания – Чехия Нова спорт

13.00 Насаф – Бан Хатум (жени) Диема спорт 3

16.00 Снукър: Шампионат на Рияд, четвъртфинал Евроспорт 1

18.00 Тенис, Купа Дейвис, Германия – Аржентина Нова спорт

19.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, първи ден Евроспорт 2

19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Барселона МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: Шампионат на Рияд, четвъртфинал Евроспорт 1

21.00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия Евроспорт 2

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Париж МАХ Спорт 3

21.30 Баскетбол, Олимпия Милано – Апоел (ТА) МАХ Спорт 2

21.45 Баскетбол, Реал – Жалгирис МАХ Спорт 1

22.00 Питърбро – Стокпорт Диема спорт 2

02.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Лас Вегас Диема спорт 3

04.00 НХЛ, Юта – Вегас МАХ Спорт 2