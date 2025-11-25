Спорт по телевизията

09.45 Мелбърн – Джохор Нова спорт

11.55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

12.00 Шанхай Порт – Сеул Диема спорт 3

12.00 Гангвон – Мачида Нова спорт

14.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Норвегия, групова фаза, жени Евроспорт 2

14.15 Ченгду – Санфрече Нова спорт

15.00 Челси – Барселона (младежи) МАХ Спорт 3

15.55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, мъже Евроспорт 1

18.00 Ал Уахда – Ал Сад Диема спорт 3

18.00 Сепахан – Ал Хюсеин Нова спорт

18.00 Волейбол, Фенербахче – Бенфика МАХ Спорт 1

19.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Германия - Италия, групова фаза, жени Евроспорт 1

19.45 Аякс – Бенфика МАХ Спорт 3

19.45 Галатасарай – Юнион МАХ Спорт 4

20.15 Ал Хилал – Ал Шорта Нова спорт

22.00 Бодьо Глимт – Ювентус МАХ Спорт 1

22.00 Марсилия – Нюкасъл МАХ Спорт 2

22.00 Челси – Барселона МАХ Спорт 3

22.00 Манчестър Сити – Байер МАХ Спорт 4

22.00 Саутхемптън – Лестър Диема спорт 2

03.00 НБА, Филаделфия – Орландо Диема спорт 2

04.00 НХЛ, Едмънтън – Далас МАХ Спорт 2

