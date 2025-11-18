Спорт по телевизията

Автор: Труд
17.00 Тенис, Купа Дейвис, Франция – Белгия Нова спорт
18.00 Ирак – ОАЕ Диема спорт 2
19.00 Кипър – Естония Диема спорт 3
19.00 Баскетбол, Клуж – Апоел (Йерусалим) МАХ Спорт 2
19.30 Шотландия – България (младежи) Диема спорт
21.00 Баскетбол, Тренто – Кемниц МАХ Спорт 2
21.45 България – Грузия БНТ 1, БНТ 3
21.45 Австрия – Босна и Херцеговина Диема спорт 2
21.45 Испания – Турция Диема спорт 3
21.45 Шотландия – Дания Диема спорт
21.45 Уелс – Северна Македония Нова спорт
02.00 НХЛ, Детройт – Сиатъл МАХ Спорт 2
03.00 НБА, Сан Антонио – Мемфис Диема спорт 3