Спорт по телевизията

Автор: Труд
08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
15.45 Насаф – Ал Вахда Нова спорт
16.00 Берое – Локомотив (Сф) Диема спорт
18.00 Ал Духаил – Шабаб Ал Ахли Диема спорт 2
18.00 Трактор – Ал Шорта Нова спорт
18.15 Ботев (Вр) – ЦСКА 1948 Диема спорт
19.15 Баскетбол, Миньор – Балкан МАХ Спорт 2
19.30 Сасуоло – Дженоа МАХ Спорт 3
20.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
20.15 Ал Гарафа – Ал Хилал Нова спорт
21.30 Валядолид – Гранада МАХ Спорт 2
21.30 Тамуърт – Лейтън Диема спорт 3
21.45 Лацио – Каляри МАХ Спорт 3
22.00 Овиедо – Осасуна МАХ Спорт 4
22.00 Съндърланд – Евертън Диема спорт 2
02.30 НХЛ, Торонто – Питсбърг МАХ Спорт 1