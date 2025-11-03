Спорт по телевизията

08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1

15.45 Насаф – Ал Вахда Нова спорт

16.00 Берое – Локомотив (Сф) Диема спорт

18.00 Ал Духаил – Шабаб Ал Ахли Диема спорт 2

18.00 Трактор – Ал Шорта Нова спорт

18.15 Ботев (Вр) – ЦСКА 1948 Диема спорт

19.15 Баскетбол, Миньор – Балкан МАХ Спорт 2

19.30 Сасуоло – Дженоа МАХ Спорт 3

20.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1

20.15 Ал Гарафа – Ал Хилал Нова спорт

21.30 Валядолид – Гранада МАХ Спорт 2

21.30 Тамуърт – Лейтън Диема спорт 3

21.45 Лацио – Каляри МАХ Спорт 3

22.00 Овиедо – Осасуна МАХ Спорт 4

22.00 Съндърланд – Евертън Диема спорт 2

02.30 НХЛ, Торонто – Питсбърг МАХ Спорт 1

