Спорт по телевизията

06.00 НБА, ЛА Клипърс – Оклахома Диема спорт 3

08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

12.00 Висел – Улсан Диема спорт 3

13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

14.15 Джохор – Шанхай Шенхуа Диема спорт 3

14.15 Нам Дин – Гамба Нова спорт

15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1

15.45 Ал Уасъл – Ал Мухарак Диема спорт

18.00 Ал Завра – Истиклол Нова спорт

18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Апоел (Йерусалим) МАХ Спорт 4

19.00 Волейбол, Левски – Шезо (жени) МАХ Спорт 2

19.45 Карабах – Челси Би Ти Ви Екшън

19.45 Пафос – Виляреал Ринг

20.15 Ал Насър – Гоа Нова спорт

21.00 Волейбол, Динамо (З) – Марица (жени) МАХ Спорт 3

21.00 Баскетбол, Цървена звезда – Панатинайкос МАХ Спорт 4

22.00 Нюкасъл – Атлетик Би Ти Ви Екшън

22.00 Бенфика – Байер Ринг

