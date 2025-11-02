Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
10.25 Колоездене, Тур дьо Франс критериум на Сингапур БНТ 3
12.45 ЦСКА – Монтана Диема спорт
13.00 Баскетбол, Спартак (Пл) – Берое МАХ Спорт 2
13.30 Верона – Интер МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Сарагоса – Реал Диема спорт 2
14.00 Саут Шийлд – Ипсуич Нова спорт
14.30 Фортуна – Кайзерслаутерн Диема спорт 3
14.40 Колокрос: Трофей Локерен, жени Евроспорт 2
15.00 Леванте – Селта МАХ Спорт 4
15.15 Арда – Левски Диема спорт
15.30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк Евроспорт 1
15.55 Колокрос: Трофей Локерен, мъже Евроспорт 2
16.00 Фиорентина – Лече МАХ Спорт 3
16.00 Уест Хем – Нюкасъл Диема спорт 2
16.00 Селтик – Рейнджърс Ринг
16.00 Рен – Страсбург Нова спорт
16.00 Тенис, турнир в Париж, финал МАХ Спорт 1
16.30 Кьолн – Хамбургер Диема спорт 3
17.15 Алавес – Еспаньол МАХ Спорт 4
17.45 Черно море – Лудогорец Диема спорт
18.30 Манчестър Сити – Борнемут Диема спорт 2
18.30 Волфсбург – Хохенхайм Нова спорт
18.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, мъже Евроспорт 2
19.00 Парма – Болоня МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Модена – Перуджа МАХ Спорт 1
19.30 Барселона – Елче МАХ Спорт 4
19.30 Пансерайкос – ПАОК Диема спорт 3
20.00 НФЛ, Питсбърг – Индианаполис МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, Баскония – Тенерифе Диема спорт
20.40 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, танцови двойки Евроспорт 2
21.00 АЕК – Панетоликос Диема спорт 2
21.45 Милан – Рома МАХ Спорт 3
21.45 Брест – Лион Диема спорт 3
22.00 Бетис – Майорка МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезние във Вирджиния МАХ Спорт 1
22.30 Порто – Брага Ринг
22.30 НБА, Оклахома – Ню Орлиънс Диема спорт
23.20 НФЛ, Бъфало – Канзас МАХ Спорт 2
00.15 НХЛ, НЙ Айлендърс – Кълъмбъс МАХ Спорт 4
01.00 НБА, Кливлънд – Атланта Диема спорт 2