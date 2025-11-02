Спорт по телевизията

Автор: Труд
08.00 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

10.25 Колоездене, Тур дьо Франс критериум на Сингапур БНТ 3

12.45 ЦСКА – Монтана Диема спорт

13.00 Баскетбол, Спартак (Пл) – Берое МАХ Спорт 2

13.30 Верона – Интер МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Сарагоса – Реал Диема спорт 2

14.00 Саут Шийлд – Ипсуич Нова спорт

14.30 Фортуна – Кайзерслаутерн Диема спорт 3

14.40 Колокрос: Трофей Локерен, жени Евроспорт 2

15.00 Леванте – Селта МАХ Спорт 4

15.15 Арда – Левски Диема спорт

15.30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк Евроспорт 1

15.55 Колокрос: Трофей Локерен, мъже Евроспорт 2

16.00 Фиорентина – Лече МАХ Спорт 3

16.00 Уест Хем – Нюкасъл Диема спорт 2

16.00 Селтик – Рейнджърс Ринг

16.00 Рен – Страсбург Нова спорт

16.00 Тенис, турнир в Париж, финал МАХ Спорт 1

16.30 Кьолн – Хамбургер Диема спорт 3

17.15 Алавес – Еспаньол МАХ Спорт 4

17.45 Черно море – Лудогорец Диема спорт

18.30 Манчестър Сити – Борнемут Диема спорт 2

18.30 Волфсбург – Хохенхайм Нова спорт

18.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, мъже Евроспорт 2

19.00 Парма – Болоня МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Модена – Перуджа МАХ Спорт 1

19.30 Барселона – Елче МАХ Спорт 4

19.30 Пансерайкос – ПАОК Диема спорт 3

20.00 НФЛ, Питсбърг – Индианаполис МАХ Спорт 2

20.00 Баскетбол, Баскония – Тенерифе Диема спорт

20.40 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, танцови двойки Евроспорт 2

21.00 АЕК – Панетоликос Диема спорт 2

21.45 Милан – Рома МАХ Спорт 3

21.45 Брест – Лион Диема спорт 3

22.00 Бетис – Майорка МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезние във Вирджиния МАХ Спорт 1

22.30 Порто – Брага Ринг

22.30 НБА, Оклахома – Ню Орлиънс Диема спорт

23.20 НФЛ, Бъфало – Канзас МАХ Спорт 2

00.15 НХЛ, НЙ Айлендърс – Кълъмбъс МАХ Спорт 4

01.00 НБА, Кливлънд – Атланта Диема спорт 2

