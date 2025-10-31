Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

15.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

16.50 Ал Хилал – Ал Шабаб МАХ Спорт 4

17.30 Фратрия – Вихрен Диема спорт

19.30 Елверсберг – Хановер Диема спорт 3

19.30 Пройсен Мюнстер – Холщайн Нова спорт

19.30 Волейбол, ЦСКА – Монтана МАХ Спорт 2

20.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Апоел (ТА) МАХ Спорт 3

21.30 Аугсбург – Борусия (Д) Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Партизан – Болоня МАХ Спорт 2

22.00 Хетафе – Жирона МАХ Спорт 4

22.00 Рексъм – Ковънтри Диема спорт 2

04.00 НХЛ, Анахайм – Детройт МАХ Спорт 2

