Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

13.30 Черноморец – Лудогорец Диема спорт

16.30 Янтра – ЦСКА 1948 Диема спорт

19.30 Интер – Фиорентина МАХ Спорт 3

20.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

21.05 Баскетбол, Макаби (ТА) – Цървена звезда МАХ Спорт 4

21.45 Пиза – Лацио МАХ Спорт 3

22.00 Баскетбол, Реал – Фенербахче МАХ Спорт 2

00.00 Ланус – Универсидад де Чили МАХ Спорт 4

01.30 Топ Ранк, галавечер от Канада Диема спорт 3

02.30 Палмейрас – Лига де Кито МАХ Спорт 3

