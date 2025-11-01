Спорт по телевизията

Автор: Труд
12.00 Добруджа – Спартак Диема спорт

14.00 Карлсруе – Шалке Диема спорт 3

14.00 Челмсфорд – Брейнтрий Нова спорт

14.30 Лестър – Блекбърн Диема спорт 2

14.40 Колокрос: Трофей "Уденарде", жени Евроспорт 1

14.45 Локомотив (Пд) – Ботев (Пд) Диема спорт

15.00 Виляреал – Райо Валекано МАХ Спорт 4

15.30 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

15.55 Колокрос: Трофей "Уденарде", мъже Евроспорт 1

16.00 Удинезе – Аталанта МАХ Спорт 3

17.00 Бърнли – Арсенал Диема спорт 2

17.00 Нотингам – Манчестър Юнайтед Диема спорт 3

17.00 Брайтън – Лийдс Нова спорт

17.15 Атлетико – Севиля МАХ Спорт 4

17.30 Септември – Славия Диема спорт

17.30 Аякс – Хееренвеен Ринг

18.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

19.00 Наполи – Комо МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Левски – Пирин МАХ Спорт 2

19.00 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Риад, прескачане на препятствия Евроспорт 1

19.30 Реал Сосиедад – Атлетик МАХ Спорт 4

19.30 Тотнъм – Челси Диема спорт 2

19.30 Байерн – Байер Диема спорт 3

19.30 Бракли – Нотс Каунти Нова спорт

20.00 Монако – Париж Диема спорт

20.45 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 2

21.00 Фейенорд – Волендам Ринг

21.45 Кремонезе – Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Реал – Валенсия МАХ Спорт 4

22.00 Ливърпул – Астън Вила Диема спорт 2

22.05 Оксер – Марсилия Диема спорт

22.25 Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, кратка програма, мъже Евроспорт 2

23.00 Витория (Гимараеш) – Бенфика Ринг

23.00 НБА, Милуоки – Сакраменто Диема спорт 3

01.00 UFC, Гарсия срещу Онама МАХ Спорт 2

04.00 НХЛ, Едмънтън – Чикаго МАХ Спорт 1

