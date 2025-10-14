Спорт по телевизията

Автор: Труд
09.00 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1
14.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 3
19.00 България – Чехия (младежи) Диема спорт
19.00 Норвегия – Нова Зеландия Диема спорт 2
19.00 Естония – Молдова Диема спорт 3
19.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1
19.50 Колоездене: Обиколка на Холандия, пролог, мъже Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, Макаби (ТА) – Барселона МАХ Спорт 3
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Анадолу Ефес МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, Байерн – Олимпия Милано МАХ Спорт 4
21.45 Испания – България БНТ 1, БНТ 3
21.45 Италия – Израел Диема спорт 2
21.45 Португалия – Унгария Диема спорт 3
21.45 Латвия -Англия Диема спорт
21.45 Турция – Грузия Нова спорт