Спорт по телевизията

06.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Япония МАХ Спорт 4

05.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 3

07.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

08.50 Мото GP, спринт за Гран при на Япония МАХ Спорт 4

09.10 Колоездене: Световно първенство в Кигали, девойки, общ старт Евроспорт 1

09.30 Волейбол, България - Чехия Би Ти Ви, МАХ Спорт 2

12.15 Порша Карера Къп, състезание 1 за Гран при на Зандвоорт Диема спорт 3

12.45 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени, общ старт Евроспорт 1

13.30 Волейбол, Полша - Италия МАХ Спорт 2

14.00 Елверсберг – Холщайн Диема спорт 3

14.00 Падерборн – Кайзерслаутерн Диема спорт

14.00 Голф, Райдер Къп МАХ Спорт 1

14.00 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, боулдър, жени Евроспорт 2

14.30 Брентфорд – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

14.30 Ковънтри – Бирмингам Нова спорт

15.00 Хетафе – Леванте МАХ Спорт 3

16.00 Комо – Кремонезе МАХ Спорт 2

17.00 Кристъл Палас – Ливърпул Диема спорт 2

17.00 Челси – Брайтън Диема спорт 3

17.00 Лийдс – Борнемут Нова спорт

17.15 Атлетико – Реал МАХ Спорт 4

17.30 Черно море – Септември Диема спорт

17.30 Аякс – НАК Ринг

19.00 Ювентус – Аталанта МАХ Спорт 3

19.30 Майорка – Алавес МАХ Спорт 4

19.30 Нотингам – Съндърланд Диема спорт 2

19.30 Борусия (Мьоненгладбах) – Айнтрахт Диема спорт 3

19.45 Мадъруел – Абърдийн Ринг

20.00 Локомотив (Сф) – ЦСКА Диема спорт

21.30 Бохум – Фортуна Нова спорт

21.45 Каляри – Интер МАХ Спорт 3

22.00 Виляреал – Атлетик МАХ Спорт 4

22.00 Тотнъм – Уулвърхемптън Диема спорт 2

22.05 Пари Сен Жермен – Оксер Диема спорт 3

22.30 Ещорил – Спортинг Ринг

22.30 Кейдж уориърс, галавечер от Дъблин МАХ Спорт 2

02.00 НХЛ, Торонто – Монреал МАХ Спорт 1

04.30 Автомобилизъм: Шест часа на Фуджи, Световен шампионат, състезание Евроспорт 2

04.50 Мото 3, Гран при на Япония МАХ Спорт 4