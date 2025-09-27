Спорт по телевизията

06.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Япония МАХ Спорт 4
05.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 3
07.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
08.50 Мото GP, спринт за Гран при на Япония МАХ Спорт 4
09.10 Колоездене: Световно първенство в Кигали, девойки, общ старт Евроспорт 1
09.30 Волейбол, България - Чехия Би Ти Ви, МАХ Спорт 2
12.15 Порша Карера Къп, състезание 1 за Гран при на Зандвоорт Диема спорт 3
12.45 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени, общ старт Евроспорт 1
13.30 Волейбол, Полша - Италия МАХ Спорт 2
14.00 Елверсберг – Холщайн Диема спорт 3
14.00 Падерборн – Кайзерслаутерн Диема спорт
14.00 Голф, Райдер Къп МАХ Спорт 1
14.00 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, боулдър, жени Евроспорт 2
14.30 Брентфорд – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
14.30 Ковънтри – Бирмингам Нова спорт
15.00 Хетафе – Леванте МАХ Спорт 3
16.00 Комо – Кремонезе МАХ Спорт 2
17.00 Кристъл Палас – Ливърпул Диема спорт 2
17.00 Челси – Брайтън Диема спорт 3
17.00 Лийдс – Борнемут Нова спорт
17.15 Атлетико – Реал МАХ Спорт 4
17.30 Черно море – Септември Диема спорт
17.30 Аякс – НАК Ринг
19.00 Ювентус – Аталанта МАХ Спорт 3
19.30 Майорка – Алавес МАХ Спорт 4
19.30 Нотингам – Съндърланд Диема спорт 2
19.30 Борусия (Мьоненгладбах) – Айнтрахт Диема спорт 3
19.45 Мадъруел – Абърдийн Ринг
20.00 Локомотив (Сф) – ЦСКА Диема спорт
21.30 Бохум – Фортуна Нова спорт
21.45 Каляри – Интер МАХ Спорт 3
22.00 Виляреал – Атлетик МАХ Спорт 4
22.00 Тотнъм – Уулвърхемптън Диема спорт 2
22.05 Пари Сен Жермен – Оксер Диема спорт 3
22.30 Ещорил – Спортинг Ринг
22.30 Кейдж уориърс, галавечер от Дъблин МАХ Спорт 2
02.00 НХЛ, Торонто – Монреал МАХ Спорт 1
04.30 Автомобилизъм: Шест часа на Фуджи, Световен шампионат, състезание Евроспорт 2
04.50 Мото 3, Гран при на Япония МАХ Спорт 4