Спорт по телевизията

08.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

08.50 Колоездене: Обиколка на Лангкави, втори етап, мъже Евроспорт 1

10.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3

14.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

16.45 Насаф – Ал Хилал Нова спорт

17.30 Хебър – Дунав Диема спорт

19.00 Трактор – Ал Уахда Диема спорт 3

19.00 Ал Гарафа – Ал Шорта Нова спорт

19.30 Парма – Торино МАХ Спорт 3

20.15 Берое – Добруджа Диема спорт

21.15 Ал Духаил – Ал Ахли Нова спорт

21.30 Леганес – Кастейон МАХ Спорт 2

21.45 Дженоа – Лацио МАХ Спорт 3

22.00 Валенсия – Овиедо МАХ Спорт 4

22.00 Евертън – Уест Хем Диема спорт 2

22.30 Ароука – Порто Ринг

