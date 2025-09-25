Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
06.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
10.30 Волейбол, Чехия - Иран МАХ Спорт 2
13.55 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени до 23 години, общ старт Евроспорт 1
13.55 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, скорост, мъже Евроспорт 2
15.00 Волейбол, България - САЩ МАХ Спорт 2
17.30 Ботев (Пд) – ЦСКА 1948 Диема спорт
19.45 Гоу Ахед Игълс – ФКСБ МАХ Спорт 3
19.45 Лил – Бран Би Ти Ви Екшън
20.00 Осасуна – Елче МАХ Спорт 4
22.00 Залцбург – Порто МАХ Спорт 2
22.00 Щутгарт – Селта МАХ Спорт 3
22.00 Овиедо – Барселона МАХ Спорт 4
22.00 Астън Вила – Болоня Би Ти Ви Екшън
22.00 Утрехт – Лион Ринг
23.00 Голф, Райдер Къп МАХ Спорт 1
01.00 Сао Пауло – Лига де Кито МАХ Спорт 4
03.30 Естудиантес – Фламенго МАХ Спорт 4