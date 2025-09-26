Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3

06.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

08.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Япония МАХ Спорт 4

08.50 Колоездене: Световно първенство в Кигали, младежи, общ старт Евроспорт 1

12.50 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже до 23 години, общ старт Евроспорт 1

14.00 Голф, Райдер Къп МАХ Спорт 1

19.30 Шалке – Гройтер Фюрт Диема спорт 2

19.30 Дармщад – Динамо Нова спорт

20.00 Локомотив (Пд) – Левски Диема спорт

21.00 Ал Итихад – Ал Насър МАХ Спорт 2

21.30 Байерн – Вердер Диема спорт 3

21.45 Страсбург – Марсилия Нова спорт

22.00 Жирона – Еспаньол МАХ Спорт 4

22.00 Уест Бромич – Лестър Диема спорт 2

22.15 Бенфика – Жил Висенте Ринг

