Спорт по телевизията

Автор: Труд
10.30 Волейбол, Тунис - Чехия МАХ Спорт 2

11.35 Колоездене: Световно първенство в Кигали, девойки, часовник Евроспорт 1

14.00 Тенис, турнир в Ченду, финал МАХ Спорт 1

14.30 Тенис, турнир в Ханджоу, финал МАХ Спорт 3

14.50 Колоездене: Световно първенство в Кигали, младежи, часовник Евроспорт 1

15.00 Волейбол, Сърбия - Иран МАХ Спорт 2

18.00 Каляри – Кремонезе МАХ Спорт 3

20.00 Еспаньол – Валенсия МАХ Спорт 2

20.00 Атлетик – Жирона МАХ Спорт 4

21.45 Уулвърхемптън – Евертън Диема спорт 3

21.45 Линкълн – Челси Диема спорт

21.45 Барнзли – Брайтън Нова спорт

22.00 Севиля – Виляреал МАХ Спорт 2

22.00 Милан – Лече МАХ Спорт 3

22.00 Леванте – Реал МАХ Спорт 4

22.00 Ливърпул – Саутхемптън Диема спорт 2

22.15 Бенфика – Рио Аве Ринг

01.00 Расинг – Велес МАХ Спорт 4

03.30 Флуминензе – Ланус МАХ Спорт 4

