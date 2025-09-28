Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3

05.00 UFC, Улберг срещу Рейес МАХ Спорт 2

06.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

06.15 Мото 2, Гран при на Япония МАХ Спорт 4

08.00 Мото GP, Гран при на Япония МАХ Спорт 4

09.30 Волейбол, Световно първенство, мач за 3-о място МАХ Спорт 2

10.30 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже, общ старт Евроспорт 1

12.15 Порша Карера Къп, състезание 2 за Гран при на Зандвоорт Диема спорт 3

13.15 НЕК – Алкмаар Ринг

13.30 Сасуоло – Удинезе МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол, Световно първенство, финал МАХ Спорт 2

14.00 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, боулдър, мъже Евроспорт 2

14.30 Хановер – Арминия Диема спорт 3

15.00 Райо Валекано – Севиля МАХ Спорт 4

15.00 Спартак – Славия Диема спорт

15.30 Грьонинген – Фейенорд Ринг

16.00 Рома – Верона МАХ Спорт 3

16.00 Астън Вила – Фулъм Диема спорт 2

16.00 Ница – Париж Нова спорт

16.30 Фрайбург – Хофенхайм Диема спорт 3

17.00 Ливингстън – Рейнджърс Ринг

17.15 Елче – Селта МАХ Спорт 4

17.30 Арда – Ботев (Вр) Диема спорт

18.00 Баскетбол, Рилски спортист – Черно море МАХ Спорт 2

18.15 Лил – Лион Нова спорт

18.30 Нюкасъл – Арсенал Диема спорт 2

18.30 Кьолн – Щутгарт Диема спорт 3

19.00 Лече – Болоня МАХ Спорт 3

19.00 Голф, Райдер Къп МАХ Спорт 1

19.00 Конен спорт: Световен тур на шампионите във Виена, прескачане на препятствия Евроспорт 1

19.30 Барселона – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

20.00 Лудогорец – Монтана Диема спорт

20.15 НФЛ, Атланта – Вашингон МАХ Спорт 2

20.30 Унион – Хамбургер Диема спорт 3

21.45 Милан – Наполи МАХ Спорт 3

21.45 Рен – Ланс Диема спорт 2

22.00 Бетис – Осасуна МАХ Спорт 4

23.20 НФЛ, Канзас – Балтимор МАХ Спорт 2

02.00 Синсинати – Орландо МАХ Спорт 4

03.00 НХЛ, Едмънтън – Ванкувър МАХ Спорт 2