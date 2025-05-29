Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 18, мъже Евроспорт 1

15.00 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

16.55 Минифутбол, четвъртфинал БНТ 3

17.55 Минифутбол, четвъртфинал БНТ 3

18.45 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1

19.00 Бараж: Ботев (Вр) - Пирин Диема спорт

19.15 Баскетбол, Черно море – Рилски спортист МАХ Спорт 2

19.30 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

21.30 Реймс - Мец Диема спорт 2

22.00 Голф: PGA тур, Мемориъл, първи ден Евроспорт 2

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2

03.30 НБА, Ню Йорк - Индиана Диема спорт 2

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