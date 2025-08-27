Съветници от ГЕРБ призоваха ръководството на общината да събере дълга на „Хоризонт“

В открито писмо апелират и за грижа за занемарените обществени пространства

Общинските съветници от ГЕРБ в местния парламент на Варна изпратиха отворено писмо до временно изпълняващия функцията кмет Павел Попов и заместниците му с апел за спешни действия по ключови въпроси, свързани с управлението на града, събирането на дългове към общината и прилагането на съдебни решения. В писмото са описани шест конкретни искания, чийто общ знаменател е да се прекрати конфликта на интереси между общината и комплекс „Хоризонт“, собственост на фамилията на кмета Благомир Коцев.

От групата на ГЕРБ настояват администрацията да изиска дължимите от „Овърсийз Хоризонт“ 400 000 лв., които фирмата бе осъдена на последна инстанция да плати за безплатното ползване на поляни в Морската градина, където са разположени шатри. „Припомняме, че след осъдителното решение Коцев забрани на служителите в общината да действат по административен ред, за да влязат парите в местната хазна. Пари, които са на варненци! Сега имате шанс да демонстрирате загриженост“, пишат до Попов съветниците.

Второто им искане е и.ф. кметът на спре движението на автомобили в парка около „Хоризонт“, след като от 2023 г. има влязла в сила кметска заповед за това, която не е обжалвана от никого. Незаконен е и паркингът на комплекса, което е потвърдено от Върховния административен съд също през 2023 г., посочват съветниците и настояват съоръжението да бъде премахнато заедно с шатрите на поляната, за които по инициатива на Областната администрация РДНСК е задължила общината да предприеме действия.

От ГЕРБ призовават още Павел Попов да инициира въвеждането на Генерален план за движение във Варна, без който не може да бъде пусната в експлоатация Зелената зона. Отлагането на плана е заради факта, че в него алеята към „Хоризонт“ не може да стане улица и така Зелената зона е заложник на частната синя зона на кметската фамилия в сърцето на Морската градина, пишат съветниците. Те припомнят, че в разгара на сезона общината още няма сключен договор за озеленяване и поддръжка на зелените площи в града и затова паркове, градинки и други обществени площи са буренясали, като настояват ръководството на местната администрация да се погрижи за тях.