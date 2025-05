Съветският спътник Космос-482 вероятно вече е ударил Земята

Излязъл от контрол руски космически кораб вероятно се е ударил Земята, казват експерти.

През последните седмици космическият кораб, известен като Космос-482, се приближаваше неконтролирано към Земята. Експертите започнаха внимателно да го следят, въпреки че бяха единодушни, че машината едва ли ще падне в населено място.

Сега Европейската космическа агенция, както и други експерти, твърдят, че космическият кораб най-вероятно е ударил Земята. Той не е бил забелязан при последното си преминаване над радара в Германия, съобщи агенцията, а прогнозите, базирани на орбитата и предишното му местоположение, показват, че вероятно вече е паднал на Земята.

За европейската агенция остава неясно кога и къде точно е паднал. Но според Роскосмос, завръщането на Космос-482, се е случило в 6:24 UTC, на 560 км западно от остров Среден Андаман, и е паднал в Индийския океан, западно от Джакарта.

Was lucky enough to see the #kosmos482 fly over Central Victoria, Australia 🛰️ pic.twitter.com/YvT8Ea7ftl