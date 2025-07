Тайланд нанася въздушни удари по камбоджански военни цели, съобщават световните агенции.

Шестима цивилни са били убити, а 10 други са ранени, когато камбоджанска ракета е ударила оживена бензиностанция в тайландско село, съобщи тайландската армия, цитирана от CNN.

Ракетата е ударила бензиностанция в провинция Сисакет, съобщи говорител на армията.

#ไทยกัมพูชา



It's massive



Thailand launched Air Strike over Cambodia in retaliation of open fire pic.twitter.com/r3OXwWehHS