Телците постигат целите си, Скорпиони, очакват ви конфликти

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Напредвате към целите, които сте си поставили, но си позволете и моменти на наслада и удоволствия. Поглезете се с любима храна, покупка, масаж или разходка, която да ви презареди. Работата ви спори, а общуването с колеги носи добри резултати. До 12:00 часа не предприемайте важни действия, сделки или решения, защото няма да се развият благоприятно за вас. Този следобед ви носи добри финансови възможности, договори и смели, но разумни ходове.

ТЕЛЕЦ

Усилия, които полагате за постигането на вашите цели, започват да дават резултат, което ви носи удовлетворение. Позволете си награда - вкусно ястие, покупка или разходка с приятели. В любовта денят е изпълнен с романтика, като вниманието и нежностите към партньора ви ще заздравят отношенията ви. До 12:00 часа денят не е подходящ за сделки и подписване на договори, но след това обстоятелствата се подобряват и финансовите решения могат да бъдат успешни, ако са добре обмислени.

БЛИЗНАЦИ

Ден за удоволствия - отделете време за себе си и се насладете на спокойствието около вас. Идеи за подобряване на финансите ви и развитието ви ще се появяват неочаквано, но до 12:00 часа избягвайте да предприемате действия, защото няма да ви донесат позитивен резултат. Организмът ви подсказва, че има нужда от почивка, сън и спокойствие - променете вредните си навици и ги заменете с полезни за вас. В любовта ще се появят недоразумения, но откровен разговор ще ги изясни.

РАК

Изпитвате нужда от удоволствия, споделеност и моменти на близост с любимия ви. В любовта ви очаква мил жест или изненадващ момент, който ще ви накара да се усмихнете. Работните задачи се подреждат - когато влагате сърце и лично отношение, всичко ви се получава с лекота. До 12:00 часа не предприемайте важни действия и не взимайте сериозни решения, защото няма да се развият добре за вас. Погрижете се за здравето си, имате нужда да забавите темпото и да си осигурите почивка.

ЛЪВ

Денят ви започва с напрежение и неочаквани ситуации, които могат да ви разстроят. Трудностите, с които се сблъсквате, не са случайни - те ви носят ценни уроци и възможност за личен растеж. Вместо да се отчайвате, опитайте се да погледнете на проблемите от нов ъгъл и това ще ви помогне да промените много неща за в бъдеще. До 12:00 часа не предприемайте важни сделки и сериозни разговори. Приемайте случващото се с мъдрост - всяко изпитание ви прави по-силни и по-уверени.

ДЕВА

Днес сте организирани и подредени - задачите ви се нареждат от само себе си. Успявате да отхвърлите ангажиментите си навреме и дори да си отделите време за удоволствия и почивка. Денят ви не е подходящ за важни разговори, сделки или разкрасителни процедури, осбено до 12:00 часа - не предприемайте никакви важни действия. Здравето ви е стабилно и добрите ви навици дават положителни резултати. Любовните отношения с партньора ви преминават през изпитание, бъдете търпеливи.

ВЕЗНИ

Изпитвате необходимост от удоволствие и забавления - време е да се поглезите и да усетите наслада от живота. Мисли за хубава храна, романтична атмосфера и лукс ви изкушават повече от обикновено. В здравословен план имате нужда от почивка, тялото ви ясно ви подсказва да забавите темпото. До 12:00 часа не предприемайте никакви важни действия и решения - няма да се развият във ваша полза. Следобедът носи позитивна енергия, подходяща за хоби, творчество и неангажиращи срещи.

СКОРПИОН

Общуването с хората около вас е напрегнато и може да се почувствате неразбрани. Мненията на околните ще се разминават с вашето, създавайки напрежение и дискомфорт. Избягвайте прибързани отговори и постъпки - обмислете ситуацията добре. До 12:00 часа не предприемайте важни разговори и обсъждания на деликатни теми. Денят е идеален за размисъл и планиране. Спортът, разходките и творческите занимания ще помогнат да се освободите от напрежението.

СТРЕЛЕЦ

Творческата ви енергия ви носи вдъхновение за нови проекти. Идеите ви могат да обхващат и финансови подобрения - малки хрумвания днес имат голям потенциал за бъдещето ви. До 12:00 часа не предприемайте важни действия или решения - резултатите няма да са добри. Следобедът е идеален за конкретни действия, срещи и планиране на проектите. В любовта ви очакват позитивни моменти и приятни изненади. Силната ви енергия ви помага да реализирате целите си и да действате с увереност.

КОЗИРОГ

Успявате да организирате ангажиментите си с лекота и действате с решителност. Работата ви върви гладко, а вие изпитвате усещане за контрол над събитията около вас. Остава ви време за удоволствия - вечеря, среща с приятели или разходка. До 12:00 часа не предприемайте важни решения или финансови ангажименти - изчакайте подходящия момент. Отношенията ви с партньора и с колегите ви са хармонични и подкрепящи, което ви носи вътрешен комфорт. Енергията и здравето ви са стабилни.

ВОДОЛЕЙ

Денят ви носи напрежение и ви подтиква да преосмислите приоритетите си. Ситуации и хора около вас могат да ви провокират към вътрешни промени и нови виждания за бъдещето ви. Наблюдавайте внимателно случващото се наоколо, без да реагирате прибързано. До 12:00 часа не предприемайте важни действия. На работното място сте организирани, но бъдете внимателни в общуването с колегите ви. Енергията ви е стабилна, но настроението ви е променливо - слушайте тялото и интуицията си.

РИБИ

Настроени сте за удоволствия и търсите моменти на радост и хармония. Искате да се поглезите или да направите нещо специално за себе си, което да ви донесе удовлетворение. Добре е да обмислите идеи за финансови подобрения, но до 12:00 часа не предприемайте действия и мащабни покупки - изчакайте благоприятен момент. Следобедът ви носи приятни срещи с вашите приятели. В любовта са възможни напрегнати моменти - бъдете търпеливи и внимателни в комуникацията с партньора си.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg