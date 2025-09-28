Тир изгоря напълно на магистрала "Тракия", в ремонтираните участъци има тапи

Опашки има и заради ремонтите

Тежкотоварен камион се запали и изгоря напълно на магистрала "Тракия" между Нова и Стара Загора, съобщиха потребители в социалните мрежи.

При км 225, в посока София движението се осъществява в една лента, поради горящ ТИР, потвърдиха от АПИ. Ограничава се движението в активната и аварийна ленти. Трафикът и се пренасочва в изпреварващата лента.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ апелираха шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ „Тракия“ да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти в платното в посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата. Поради това в пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно.

В социалните мрежи тази сутрин пътуващи съобщават за опашки в ремонтираните участъци, в посока София.