Проучване в Деня на туризма: 51% от българите предпочитат България като туристическа дестинация

Сред българите 51 на сто предпочитат България като туристическа дестинация, сочи проучване на изследователски център "Тренд", проведено съвместно с Министерството на туризма.

Изследването е националнопредставително и е проведено сред 1001 лица на възраст 18 и повече години, пътували през последната година в България с поне една платена нощувка. Изследването е реализирано в периода 28 юни-5 юли тази година.

На въпроса "Вие лично къде предпочитате да пътувате за туризъм и почивка" 51 на сто отговарят "в България", 10 процента - "в чужбина", 38 на сто - "и двете", а само един процент не могат да отговорят на въпроса. "С увеличаване на възрастта се увеличава делът на хората, които предпочитат България като дестинация. Хората с по-високи доходи, основно живеещи в столицата, хората с висока образователна степен предпочитат и България, и чужбина", посочи Евелина Славкова от изследователски център "Тренд", цитирана от БТА.

На въпроса "През последната година вие лично колко пъти пътувахте с цел туризъм в България?" 29 на сто отговарят "един път", 35 процента - "два пъти", "три пъти" са почивали 17 на сто, 4 на сто - "осем пъти", 3 на сто - "пет пъти", 6 на сто - "повече от пет пъти", а 2 на сто не си спомнят точния брой. "Хората, които са по-възрастни, пътуват един път, основно през летния сезон", обясни Славкова.

Да пътуват в България през следващите шест месеца планират 83 на сто, 8 на сто не планират, а 9 процента не знаят, сочат още данните от изследването.

На въпроса "Кои са основните причини, поради които предпочитате да пътувате в България?" 49 на сто отговарят "по-ниските разходи в сравнение с пътуване в чужбина". За 46 на сто причината се корени в по-кратките разстояния за пътуване и по-лесната организация. 38 на сто отговарят, че причината е познатият език и култура. За 33 на сто това са природните дадености и красотата. "Чувствам се по-сигурно и по-спокойно" отговарят 25 на сто. За 23 процента причината е присъствието на близки или приятели. 20 процента отговарят, че това е доброто съотношение на качество и цена, 18 на сто казват, че ги води желанието да опознаят страната. 11 на сто признават, че нямат възможност да пътуват в чужбина, а други 11 на сто споделят, че искат да подкрепят българския туризъм.

Според 16 на сто от анкетираните през последните пет години българският туристически продукт силно се подобрява, 51 на сто смятат, че по-скоро се подобрява, 23 на сто са на мнение, че нито се подобрява, нито се влошава и само 1 процент казват, че силно се влошава, сочи проучването.

На въпроса "Вие лично до какви дестинации пътувате в България?" 71 на сто казват, че това са морски дестинации, 52 процента - планински, 49 процента - СПА и уелнес, 26 на сто - културни, 21 процента - селски, 18 на сто - големи градове с културна или нощна програма и 15 на сто - еко и приключенски.

25 на сто признават, че по-скоро биха използвали туристически услуги с приложение на изкуствен интелект. Също толкова процента казват, че категорично не биха го използвали. 24 процента по-скоро не биха го използвали, 9 на сто категорично биха го използвали и 17 процента не могат да преценят, сочат данните от изследването.

На въпроса "Кои са най-важните фактори за вас при избор на дестинация в България?" 66 на сто отговарят, че това е цената, 59 процента - качеството на услугите, 55 на сто - препоръките, които са получили, за 53 на сто това е природната среда, за 46 на сто - промоции, отстъпки или пакетни оферти, 38 на сто отговорят, че това е наличието на природни забележителности, 35 на сто - разстоянието, 34 процента - добрата храна, 31 на сто - спокойствието и тишината, 23 на сто - удобният транспорт и лесния достъп, 20 процента - културни събития и фестивали, също 20 на сто местата за развлечения и нощния живот, 20 процента - мястото е подходящо за деца, 19 на сто - възможности за активен отдих като спорт и приключения и 18 на сто - приятели и близки в района.

53 на сто смятат, че инфраструктурата е аспектът в българския туризъм, който се нуждае от подобрение. Според 42 на сто това е качеството на обслужване, 23 на сто смятат, че това е рекламата на дестинациите, 11 на сто посочват достъпа до културни и природни забележителности, сочат още данните от проучването.