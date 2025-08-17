Тол камерите снимали 170 шофьори без колани

Само за 4 дни

Процедурата в КАТ е тромава

Камерите на тол системата снимали в нарушение 170 шофьори и техни спътници на предната седалка, които не са си преметнали предпазните колани. Снимките са направени в цялата страна само за 4 работни дни миналата седмица - от 12 до 15 август, похвалиха се от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Кадрите ще бъдат дадени на КАТ, но оттам нататък процедурата е тромава. От АПИ са показали за пример снимка на автобус с чужда регистрация, в който шофьорът и екскурзоводът до него са без колани. По тази снимка пътните полицаи тепърва трябва да установят самоличността на двамата нарушители дали са български или чужди граждани. Може да се наложи и справка по граничните пунктове. След това мъжете трябва да бъдат открити до 1 година и да им се състави акт или фиш за по 50 лв. глоба.