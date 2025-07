Трима души, сред които и дете, пострадаха при бягство на зебра от зоопарк в Белград (ВИДЕО)

Трима души, сред които дете, пострадаха при бягство на зебра от зоологическата градина в сръбската столица Белград, съобщават местните медии. Животното вече е заловено, а пострадалите са откарани в болница.

Според известната до момента информация зебрата е избягала от ограденото пространство в зоопарка, наранявайки двегодишно дете, баща му - на 32 години, и жена на 51 години.

So a Zebra managed to escape Belgrade Zoo today (2 people and 1 child injured) https://t.co/8tl0CYaI14